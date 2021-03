Il vescovo di Catania: 'Niente più padrini e madrine per battesimi e cresime' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per tre anni battezzandi e cresimandi non avranno più i loro padrini. Lo ha deciso l'arcivescovo metropolita di Catania, Salvatore Gristina emanando un decreto 'ad experimentum e ad triennium' con il ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Per tre anni battezzandi e cresimandi non avranno più i loro. Lo ha deciso l'arcimetropolita di, Salvatore Gristina emanando un decreto 'ad experimentum e ad triennium' con il ...

Ultime Notizie dalla rete : vescovo Catania Il vescovo di Catania: 'Niente più padrini e madrine per battesimi e cresime' Per tre anni battezzandi e cresimandi non avranno più i loro padrini. Lo ha deciso l'arcivescovo metropolita di Catania, Salvatore Gristina emanando un decreto 'ad experimentum e ad triennium' con il quale si comunica ai presbiteri e ai diaconi della diocesi la decisione di eliminare la figura di padrini e ...

Dante: lo celebra l'Infiorata di Caltagirone ...alla fine di maggio lungo la monumentale Scala di Santa Maria del Monte di Caltagirone (Catania) ... la lettura di versi di Dante a cura della Giunta municipale e le conclusioni del vescovo Calogero ...

Dante: lo celebra l'Infiorata di Caltagirone (ANSA) - CALTAGIRONE, 24 MAR - Dal 25 marzo alla fine di maggio lungo la monumentale Scala di Santa Maria del Monte di Caltagirone (Catania) sarà visibile l ... della Giunta municipale e le ...

