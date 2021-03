Il tramonto triste di Virginia Raggi, rovina tra le rovine di Roma (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’avevamo persa di vista affaccendati con il coronavirus, ma occorre ricordare che Virginia Raggi è ancora la sindaca di Roma. Anzi, pare che goda anche di buoni sondaggi. Verrebbe da dire a sua insaputa, se la stessa riemerge dal dimenticatoio perché provano a inserirle tra i collaboratori la compagna di un assessore, o perché in piena seduta del suo consiglio comunale, aula Giulio Cesare, il capogruppo 5s e il presidente dell’Assemblea (5s) si apostrofano con frasi tipo: “Ma ’nte fai schifo da solo? Fai schifo! Fai schifo!”. E al cospetto di tanto rovinoso sfacelo, lei, Virginia, che fa, che pensa, che ha in mente? Ecco, per descrivere la metamorfosi di Virginia Raggi in rovina tra le rovine Romane, conviene partire dal principio, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’avevamo persa di vista affaccendati con il coronavirus, ma occorre ricordare cheè ancora la sindaca di. Anzi, pare che goda anche di buoni sondaggi. Verrebbe da dire a sua insaputa, se la stessa riemerge dal dimenticatoio perché provano a inserirle tra i collaboratori la compagna di un assessore, o perché in piena seduta del suo consiglio comunale, aula Giulio Cesare, il capogruppo 5s e il presidente dell’Assemblea (5s) si apostrofano con frasi tipo: “Ma ’nte fai schifo da solo? Fai schifo! Fai schifo!”. E al cospetto di tanto rovinoso sfacelo, lei,, che fa, che pensa, che ha in mente? Ecco, per descrivere la metamorfosi diintra lene, conviene partire dal principio, ...

