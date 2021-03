Il trailer di The Nevers, la nuova serie fantasy Hbo (Di mercoledì 24 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-HAs5poiLsg Una minaccia da eliminare, una miniera d’oro o delle infelici da proteggere. A seconda dei punti di vista, queste sono le Toccate, le protagoniste dai poteri soprannaturali di The Nevers, nuova produzione fantasy Hbo in arrivo nelle prossime settimane. Il trailer ufficiale, diffuso nelle scorse ore, ci immerge ancora di più nella serie, ambientata nella Londra tardo-vittoriana, dove alcune donne iniziano a manifestare abilità sorprendenti o mostrano un aspetto fisico fuori dal comune. Ma mentre i cosiddetti Puritani vorrebbero eliminarle sul nascere perché le ritengono vere e proprie aberrazioni, altri preferirebbero invece sfruttarle per trarne vantaggi economici; e poi c’è un gruppo di agguerrite alleate pronto a lottare per prendere le loro parti. Nel ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-HAs5poiLsg Una minaccia da eliminare, una miniera d’oro o delle infelici da proteggere. A seconda dei punti di vista, queste sono le Toccate, le protagoniste dai poteri soprannaturali di TheproduzioneHbo in arrivo nelle prossime settimane. Ilufficiale, diffuso nelle scorse ore, ci immerge ancora di più nella, ambientata nella Londra tardo-vittoriana, dove alcune donne iniziano a manifestare abilità sorprendenti o mostrano un aspetto fisico fuori dal comune. Ma mentre i cosiddetti Puritani vorrebbero eliminarle sul nascere perché le ritengono vere e proprie aberrazioni, altri preferirebbero invece sfruttarle per trarne vantaggi economici; e poi c’è un gruppo di agguerrite alleate pronto a lottare per prendere le loro parti. Nel ...

