Il Superbonus 110% deve andare avanti | lo chiedono anche le imprese

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La produzione nel settore delle costruzioni è cresciuta del 4,5% a gennaio rispetto a dicembre 2020. Migliaia di cantieri sono partiti in tutta Italia per un miliardo di euro di agevolazioni già attivate. +10.180del settore edile aperte nel 2020, con una proiezione di 100mila posti potenziali. È quello che abbiamo definito l’effetto: la nostra misura che coniuga sostegno alle famiglie, attenzione alla sostenibilità e rilancio dell’economia. Non resta che metterlo in condizione di esplicare pienamente le sue potenzialità. Come? Il Recovery planprevedere la proroga almeno fino a fine 2023 e il beneficio va esteso al settore turistico-ricettivo. Noi intanto continueremo a lavorare per sburocratizzare e dare ai Comuni la possibilità di accedere al fondo appositamente costituito per assumere ...

Ater Umbria realizzerà l'intervento di Via Monacchia con il meccanismo della cessione del credito di imposta a valere sul%, per un importo complessivo di 2.680mila euro. Altri apporti ...24/03/2021 - Il% è la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica (sismabonus) degli edifici esistenti . Per l'efficientemente energetico la ..."Il Superbonus rappresenta un'opportunità molto importante per il rilancio del settore delle costruzioni e dell'economia su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, le aspettative sono ancora frenate ...Ricordiamo che l’orizzonte temporale del Superbonus attualmente in vigore si esaurisce il 30 giugno 2022, sia per gli interventi ascrivibili al Super Ecobonus sia per quelli del Super Sismabonus. Seco ...