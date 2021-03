Il sondaggio – Scuole, riapertura dopo Pasqua: solo il 50% favorevole (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 49,3% di partecipanti ad un sondaggio della rivista specializzata ‘La tecnica della scuola‘ si è schierato contro il ritorno in classe, dopo Pasqua, in tutti i gradi di scuola, contro i 50,7% dei sì, con il 33% che si è detto favorevole per il riavvio di tutti i gradi e il 17% solo per infanzia e primaria. La testata ha intervistato 10 mila lettori, in prevalenza genitori di alunni e docenti. Oltre il 50% dei partecipanti al sondaggio sono stati genitori, considerando anche che una parte ricopre anche il doppio ruolo padre-madre assieme a quello dell’insegnante. Mentre i docenti hanno rappresentato circa il 45% dei rispondenti, una quota distribuita equamente tra tutto lo stivale. Uno dei motivi della mancanza di disponibilità a rientrare subito, almeno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 49,3% di partecipanti ad undella rivista specializzata ‘La tecnica della scuola‘ si è schierato contro il ritorno in classe,, in tutti i gradi di scuola, contro i 50,7% dei sì, con il 33% che si è dettoper il riavvio di tutti i gradi e il 17%per infanzia e primaria. La testata ha intervistato 10 mila lettori, in prevalenza genitori di alunni e docenti. Oltre il 50% dei partecipanti alsono stati genitori, considerando anche che una parte ricopre anche il doppio ruolo padre-madre assieme a quello dell’insegnante. Mentre i docenti hanno rappresentato circa il 45% dei rispondenti, una quota distribuita equamente tra tutto lo stivale. Uno dei motivi della mancanza di disponibilità a rientrare subito, almeno ...

