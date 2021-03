Il Signore degli Anelli: Wayne Che Yip dirigerà quattro episodi della serie Amazon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Wayne Che Yip si unisce al team creativo de Il Signore degli Anelli, la nuova serie targata Amazon, in qualità di co-produttore esecutivo e regista di quattro episodi. Il team creativo de Il Signore degli Anelli ha accolto il regista anglo-cinese Wayne Che Yip, il quale si occuperà di dirigere quattro episodi della serie TV prossimamente in uscita su Amazon. Cresce sempre più l'hype per la serie TV de Il Signore degli Anelli. Nell'ultimo anno lo show di Amazon ha dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria che ne ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)Che Yip si unisce al team creativo de Il, la nuovatargata, in qualità di co-produttore esecutivo e regista di. Il team creativo de Ilha accolto il regista anglo-cineseChe Yip, il quale si occuperà di dirigereTV prossimamente in uscita su. Cresce sempre più l'hype per laTV de Il. Nell'ultimo anno lo show diha dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria che ne ha ...

