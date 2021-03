Il ritorno di James ne La Regina del Sud 5 e i dubbi di Teresa: anticipazioni sull’ultima stagione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il ritorno di James ne La Regina del Sud 5 (Peter Gadiot) sarà il perno della première di stagione che sta per debuttare negli Stati Uniti su USA Network, il prossimo 7 aprile. La nuova stagione del narcodramma americano, adattamento dell’omonima telenovela spagnola, sarà anche l’epilogo per la saga della trafficante Teresa Mendoza (Alice Braga). Come mostra un’immagine esclusiva di EW dalla premiere dell’ultima stagione, James ne La Regina del Sud 5 è fisicamente e mentalmente provato, ma è sopravvissuto alle ferite ed è al sicuro con Teresa, nonostante al termine della quarta stagione, quando è ricomparso per avvisare Teresa che qualcuno sta arrivando ad ucciderla, sembrasse ormai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildine Ladel Sud 5 (Peter Gadiot) sarà il perno della première diche sta per debuttare negli Stati Uniti su USA Network, il prossimo 7 aprile. La nuovadel narcodramma americano, adattamento dell’omonima telenovela spagnola, sarà anche l’epilogo per la saga della trafficanteMendoza (Alice Braga). Come mostra un’immagine esclusiva di EW dalla premiere dell’ultimane Ladel Sud 5 è fisicamente e mentalmente provato, ma è sopravvissuto alle ferite ed è al sicuro con, nonostante al termine della quarta, quando è ricomparso per avvisareche qualcuno sta arrivando ad ucciderla, sembrasse ormai ...

