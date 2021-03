Il rinnovamento della Medicina passa anche dal digitale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Per migliorare l’offerta dei servizi sanitari e continuare a garantire il diritto costituzionale alla salute, fornendo percorsi di cura sostenibili, occorre avviare un profondo processo organico di riorganizzazione dei processi di assistenza sanitaria. Di questo si è parlato nel corso dell’incontro on line promosso da AiSDeT (Associazione italiana di sanitàe tele) in partnership con Novartis, che è statol’occasione per presentare un paper su “Teledi prossimità”. Un modo per sottolineare il valore dell’innovazionenei processi di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, per un uso ancora più efficace delle risorse del Recovery Planpuntando su questo tipo di investimenti. I lavori sono ...