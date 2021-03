Il principe Harry ha un nuovo lavoro nella Silicon Valley: «Sarò promotore del benessere psicologico per garantire agli altri una vita migliore» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da Buckingham Palace alla Silicon Valley. Dopo la rinuncia al titolo di altezza reale e al rifiuto dei finanziamenti pubblici della Corona inglese, il principe Harry ha un nuovo lavoro: sarà Chief Impact Officer di BetterUp Inc., una società che si occupa di coaching e promozione della salute mentale. Harry si è detto «determinato a essere promotore di un cambiamento nelle vite altrui. Allenarsi alla prevenzione può fornire infinite possibilità per la crescita personale, può aumentare la consapevolezza individuale e, in generale, garantire una vita migliore», ha spiegato il Duca di Sussex al Wall Street Journal, primo a dare notizia di questo nuovo impiego del reale inglese. «Dare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da Buckingham Palace alla. Dopo la rinuncia al titolo di altezza reale e al rifiuto dei finanziamenti pubblici della Corona inglese, ilha un: sarà Chief Impact Officer di BetterUp Inc., una società che si occupa di coaching e promozione della salute mentale.si è detto «determinato a esseredi un cambiamento nelle vite altrui. Allenarsi alla prevenzione può fornire infinite possibilità per la crescita personale, può aumentare la consapevolezza individuale e, in generale,una», ha spiegato il Duca di Sussex al Wall Street Journal, primo a dare notizia di questoimpiego del reale inglese. «Dare ...

