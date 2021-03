Il Principe Harry ha un nuovo lavoro: ecco di cosa si occuperà (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rimasto senza vitalizio per volere della Famiglia Reale ma con un patrimonio di ben 5 milioni di dollari, il Principe Harry ha dovuto cercare lavoro per la sua nuova avventura in America con la sua famiglia. Ormai residente in California con sua moglie, Meghan Markle, il Principe Harry si è dovuto emancipare. Così, adesso, il fratello minore di William lavorerebbe nella Silicon Valley spogliandosi completamente dello status di “aristocratico”. Il figlio del Principe Carlo e della Principessa Diana sarebbe entrato nel gruppo dirigente di una start-up di San Francisco, Better Up. Di cosa si occupa la start up? L’azienda fornisce servizi di coaching e salute mentale. In qualità di Chief Impact Officer, Harry si ... Leggi su trendit (Di mercoledì 24 marzo 2021) Rimasto senza vitalizio per volere della Famiglia Reale ma con un patrimonio di ben 5 milioni di dollari, ilha dovuto cercareper la sua nuova avventura in America con la sua famiglia. Ormai residente in California con sua moglie, Meghan Markle, ilsi è dovuto emancipare. Così, adesso, il fratello minore di William lavorerebbe nella Silicon Valley spogliandosi completamente dello status di “aristocratico”. Il figlio delCarlo e dellassa Diana sarebbe entrato nel gruppo dirigente di una start-up di San Francisco, Better Up. Disi occupa la start up? L’azienda fornisce servizi di coaching e salute mentale. In qualità di Chief Impact Officer,si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley come manager in BetterUp, una 'unicorn' da oltre un miliardo di… - repubblica : Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley - Diregiovani : ????? Il Principe Harry si lascia alle spalle definitivamente la sua vita a Buckingham Palace ?? - andrea_porcari : ora sto meglio, un’ansia avevo per il loro reddito...Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley… - enricaroddolo : RT @enricaroddolo: Harry, «principe executive» lavorerà per la startup americana BetterUp - My interview @Corriere with @BrandFinance David… -