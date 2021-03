Il Principato tra sicurezza, cultura e sport: la pandemia non modifica lo spirito dei grandi eventi a Montecarlo (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Senza cultura sono in gioco la vitalità e la resilienza del nostro spirito”. Con queste parole S.A.S il Principe Alberto II di Monaco sottolinea l’importanza del patrimonio delle conoscenze e della formazione intellettuale nel Principato di Monaco anche per la primavera 2021. Un bisogno vitale e uno strumento di svago ed evasione per uscire dall’isolamento della mente. A Montecarlo gli eventi 2021 non si arrestano nonostante la difficile situazione sanitaria. Alberto II non è l’unico membro della famiglia reale a sostenere la cultura. E’ noto infatti che la giovane e splendida Charlotte sia una grande appassionata di libri. Carolina, Principessa di Hannover, presiede invece il comitato organizzativo del Festival Printemps des Art de Monte-Carlo e la fondazione benefica Princesse ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Senzasono in gioco la vitalità e la resilienza del nostro”. Con queste parole S.A.S il Principe Alberto II di Monaco sottolinea l’importanza del patrimonio delle conoscenze e della formazione intellettuale neldi Monaco anche per la primavera 2021. Un bisogno vitale e uno strumento di svago ed evasione per uscire dall’isolamento della mente. Agli2021 non si arrestano nonostante la difficile situazione sanitaria. Alberto II non è l’unico membro della famiglia reale a sostenere la. E’ noto infatti che la giovane e splendida Charlotte sia una grande appassionata di libri. Carolina, Principessa di Hannover, presiede invece il comitato organizzativo del Festival Printemps des Art de Monte-Carlo e la fondazione benefica Princesse ...

Advertising

BarbaraLovato1 : IL PRINCIPATO TRA SICUREZZA, CULTURA, SPORT: LA PANDEMIA MODIFICA LA MODALITÀ MA NON LO SPIRITO DEI GRANDI EVENTI P… - italiavola : Il Principato tra sicurezza, cultura, sport: la pandemia modifica la modalità ma non lo spirito dei grandi eventi p… - DietrolaNotizia : Il Principato tra sicurezza, cultura, sport - MonacoTribuneIT : In seguito al recente annuncio di un nuovo lockdown in sedici dipartimenti francesi, tra cui quello delle Alpi-Mari… - 2020Revisione : Il Principato di Andorra, situato nei Pirenei tra la Spagna e la Francia, costituisce una giurisdizione di estremo… -