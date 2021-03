Il primo vaccino anti Covid in pillole? Sono pronto per i test sull’uomo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il vaccino anti Covid in pillole, potrebbe presto diventare realtà. La bella notizia per tutti i nemici degli aghi e delle iniezioni, l’annuncia la società biofarmaceutica israelo-statunitense Oramed Pharmaceuticals Inc. che spiega come il suo vaccino anti Covid orale abbia già superato i test su modelli animali garantendo una robusta produzione anticorpale, anche contro le varianti. A questo punto potrebbe entrare nella sperimentazione sull’uomo entro giugno. Non corriamo con l’ottimismo, però: al momento non c’è alcuna conferma della sua efficacia. I dati sul farmaco non Sono stati ancora resi pubblici e questo invita ad esprimersi con cautela al riguardo. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilin, potrebbe presto diventare realtà. La bella notizia per tutti i nemici degli aghi e delle iniezioni, l’annuncia la società biofarmaceutica israelo-statunitense Oramed Pharmaceuticals Inc. che spiega come il suoorale abbia già superato isu modelli animali garantendo una robusta produzionecorpale, anche contro le vari. A questo punto potrebbe entrare nella sperimentazioneentro giugno. Non corriamo con l’ottimismo, però: al momento non c’è alcuna conferma della sua efficacia. I dati sul farmaco nonstati ancora resi pubblici e questo invita ad esprimersi con cautela al riguardo. ...

