Il presidente di Slow Food Carlo Petrini | «Ecco perché cucinare è un atto politico»

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è il padre del movimento, associazione attiva in 150 Paesi nata per dare voce e forza ai piccoli del cibo. Ai produttori, ai contadini, ai pescatori e agli allevatori che con fatica quotidiana portano avanti un’alimentazione fatta di tradizione, storia, cultura e soprattutto qualità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : presidente Slow

Il Tirreno

Anche Cristiano Anselmi, titolare dell'Hotel Cernia e Vicedel Consorzio Capo Sant'...le peculiarità e le caratteristiche di una destinazione che si vuole posizionare come meta green e, ...Arriva l'App "OltrepoPavese", ideale supporto 2.0 per il turismoche raccoglie tutti i riferimenti per degustare e scoprire le specialità enogastronomiche e i ... "Anche a nome deldi ...Carlo Petrini è il padre del movimento Slow Food, associazione attiva in 150 Paesi nata per dare voce e forza ai piccoli del cibo. Ai produttori, ai contadini, ai pescatori e agli allevatori che con f ...Un certificato green per le attività del territorio, la proposta dell'Amp Punta Campanella agli Stati generali del turismo ...