“Il momento arriva sempre”. Gianni Morandi, nuova foto dall’ospedale: si è fatto vedere così. E non è solo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianni Morandi, la foto con la moglie Anna è tenerissima. In ospedale la vita non è semplice, ma grazie all’amore dei propri cari tutto diventa più facile. Dal giorno dell’incidente, avvenuto l’11 marzo, ad oggi, la guarigione. Sono passati dieci giorni dal ricovero d’urgenza in ospedale a causa di ustioni a mani e piedi dopo l’incendio ad alcune sterpaglie e Gianni Morandi continua a mostrare significativi progressi. Una passeggiata al centro del corridoio dell’ospedale e un viso più sorridente. Grazie alla professionalità dei medici e degli infermieri, Gianni Morandi continua a riprendersi. Ma come scritto anche nel post Instagram “arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama”, anche quando “è più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021), lacon la moglie Anna è tenerissima. In ospedale la vita non è semplice, ma grazie all’amore dei propri cari tutto diventa più facile. Dal giorno dell’incidente, avvenuto l’11 marzo, ad oggi, la guarigione. Sono passati dieci giorni dal ricovero d’urgenza in ospedale a causa di ustioni a mani e piedi dopo l’incendio ad alcune sterpaglie econtinua a mostrare significativi progressi. Una passeggiata al centro del corridoio dell’ospedale e un viso più sorridente. Grazie alla professionalità dei medici e degli infermieri,continua a riprendersi. Ma come scritto anche nel post Instagram “unin cui abbiamo bisogno di chi ci ama”, anche quando “è più ...

