Il Governo scopre che il Piano di ripresa ereditato da Conte può salvare il Paese e soprattutto il Sud Franco | “Il Pnrr può dare risultati molto rilevanti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Ilè una grande occasione, può. Per l’Italia è un’opportunità importante che ci consente di affrontare in modo coordinato uno dei problemi strutturali che affliggono la nostra economica e uno di questi è il divario tra le regioni italiane”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo all’ultima giornata di “Sud-progetti per ripartire” a proposito delnazionale die resilienza elaborato dal precedente esecutivo guidato da Giuseppe. “Per far questo – ha aggiunto il numero uno del Mef – dobbiamo imprimere un cambio di passo nel modo di impiego delle risorse,nei tempi d’impiego. Se avremo successo il...