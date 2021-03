Il Giudice Dà Ragione alla Rsa Per Aver Sospeso 10 Sanitari Dopo Aver Rifiutato il Vaccino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tribunale di Belluno ha dato Ragione ai dirigenti di due Rsa che lo scorso mese avevano disposto le ferie forzate con visita fiscale per due infermieri e otto collaboratori ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tribunale di Belluno ha datoai dirigenti di due Rsa che lo scorso mese avevano disposto le ferie forzate con visita fiscale per due infermieri e otto collaboratori ...

