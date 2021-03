Advertising

GDF : #GDF #Treviso Operazione “Giallo Oro”. Due arresti e 33 denunce per contrabbando di gasolio. Sequestri per 1,7 mili… - sulsitodisimone : Il giallo di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca fermati ad Anagni dai carabinieri - carmelocarat : RT @mariacarpanini: Il giallo di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca fermati ad Anagni dai carabinieri - mariacarpanini : Il giallo di 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca fermati ad Anagni dai carabinieri - borrillo62 : RT @VigilanzaT: Rai. Il giallo del 'Monitoraggio dell'Opinione Pubblica' scoperto da Bloggorai. Un Report settimanale da 5.4 mln di euro (s… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo milioni

Il Giorno

Ildi 29di dosi di vaccino AstraZeneca fermati ad Anagni dai ...... stella rossonera e della Nazionale maggiore, non ha ancora firmato, con l'agente Mino Raiola che non demorde convinto che il valore di Gigio si aggiri almeno intorno ai 10 - 11. outstream Il ...Il 27 marzo è la giornata mondiale dedicata all'endometriosi. Patrizia Bisinella, capogruppo in Consiglio comunale di Fare Verona, propone che anche Verona si unisca all'iniziativa del Team Italy dell ...Roma - Circa 29 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca sono state trovate in uno stabilimento in Italia durante il fine settimana. Sabato la Commissione europea aveva chiesto al presidente del Consigl ...