Il futuro commerciale della Stazione spaziale. Dialogo con López-Alegría (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il futuro dello Spazio sarà sempre più commerciale. L’avventura inizierà all’avvio del 2022, con la missione “Ax-1”, la prima totalmente privata verso la Stazione orbitante Iss. Al comando ci sarà l’astronauta Michael López-Alegría, vice presidente Business development di Axiom Space. Ne parlerà il prossimo mercoledì 31 marzo, allo ore 17:30, nella nuova diretta web organizzata dalle riviste Formiche e Airpress, in collaborazione con Thales Alenia Space Italia. Insieme a lui, ci saranno Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto Vittori, astronauta e generale dell’Aeronautica militare, Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, e Lorenzo Feruglio, ceo e fondatore di Aiko. La diretta (visibile su questa pagina e su ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildello Spazio sarà sempre più. L’avventura inizierà all’avvio del 2022, con la missione “Ax-1”, la prima totalmente privata verso laorbitante Iss. Al comando ci sarà l’astronauta Michael, vice presidente Business development di Axiom Space. Ne parlerà il prossimo mercoledì 31 marzo, allo ore 17:30, nella nuova diretta web organizzata dalle riviste Formiche e Airpress, in collaborazione con Thales Alenia Space Italia. Insieme a lui, ci saranno Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenziaitaliana, Roberto Vittori, astronauta e generale dell’Aeronautica militare, Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, e Lorenzo Feruglio, ceo e fondatore di Aiko. La diretta (visibile su questa pagina e su ...

