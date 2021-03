Il deputato leghista che si fa le foto con gli intubati in terapia intensiva (Di mercoledì 24 marzo 2021) Raccontare la realtà dei reparti di terapia intensiva sparsi sul territorio italiano è lecito. Anzi, sacrosanto. Lo si fa per smentire le narrazione cospirazioniste di quella minoranza rumorosa di negazionisti che ancora oggi, a oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia, dopo oltre 100mila decessi solamente nel nostro Paese e milioni di contagiati in tutto il mondo, ancora prosegue nelle proprie folli convinzioni. Ma il deputato della Lega Alberto Gusmeroli è riuscito nell’impresa di trasformare in propaganda anche la sua visita all’interno delle stanze dell’ospedale di Borgomanero, in provincia di Novara. Alberto Gusmeroli, il leghista che si fa le foto con gli intubati in terapia intensiva Lunedì 22 marzo, il parlamentare del Carroccio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Raccontare la realtà dei reparti disparsi sul territorio italiano è lecito. Anzi, sacrosanto. Lo si fa per smentire le narrazione cospirazioniste di quella minoranza rumorosa di negazionisti che ancora oggi, a oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia, dopo oltre 100mila decessi solamente nel nostro Paese e milioni di contagiati in tutto il mondo, ancora prosegue nelle proprie folli convinzioni. Ma ildella Lega Alberto Gusmeroli è riuscito nell’impresa di trasformare in propaganda anche la sua visita all’interno delle stanze dell’ospedale di Borgomanero, in provincia di Novara. Alberto Gusmeroli, ilche si fa lecon gliinLunedì 22 marzo, il parlamentare del Carroccio ...

Advertising

Massimo18783866 : RT @Destradipopolo: IL DEPUTATO LEGHISTA SI FA I SELFIE CON I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA: LA PASSERELLA DEL DOLORE IL TOUR DELL’EX SIND… - mocettast : RT @Destradipopolo: IL DEPUTATO LEGHISTA SI FA I SELFIE CON I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA: LA PASSERELLA DEL DOLORE IL TOUR DELL’EX SIND… - Destradipopolo : IL DEPUTATO LEGHISTA SI FA I SELFIE CON I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA: LA PASSERELLA DEL DOLORE IL TOUR DELL’EX… - GianXodo : RT @MediasetTgcom24: Selfie con pazienti Covid in terapia intensiva, bufera sul deputato leghista Alberto Gusmeroli #Coronavirus https://t… - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Selfie con pazienti Covid in terapia intensiva, bufera sul deputato leghista Alberto Gusmeroli #Coronavirus https://t… -