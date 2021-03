Il Dantedì: che cos’è e cosa si fa nel giorno dedicato al Sommo Poeta Dante Alighieri (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Dantedì è un giorno che ricade ogni anno il 25 marzo, non è un caso che il nome ricordi quello del Sommo Poeta Dante, infatti il Dantedì è proprio la giornata dedicata a Dante Alighieri. Che cos’è il Dantedì Il Dantedì è stato istituito per la prima volta nel 2020, ed è una giornata di commemorazione nazionale durante la quale si ricordano la vita e le opere di Dante Alighieri con numerose iniziative. La scelta di dedicare una giornata a Dante è nata dal fatto che il Poeta è unilateralmente considerato il padre della lingua italiana insieme a Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilè unche ricade ogni anno il 25 marzo, non è un caso che il nome ricordi quello del, infatti ilè proprio la giornata dedicata a. CheilIlè stato istituito per la prima volta nel 2020, ed è una giornata di commemorazione nazionale durante la quale si ricordano la vita e le opere dicon numerose iniziative. La scelta di dedicare una giornata aè nata dal fatto che ilè unilateralmente considerato il padre della lingua italiana insieme a Francesco ...

