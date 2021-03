“Il Covid lo curano i medici!”, “Non mi tappa la bocca lei”: Bassetti contro Simona Ventura | VIDEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri a Cartabianca tra Matteo Bassetti e Simona Ventura c’è stato quello che a Roma si chiama uno “scazzo”. Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e la show woman si sono confrontati per qualche minuto in maniera accesa su un tema a caso: il Covid e come curarlo. E Bassetti ha ricordato alla conduttrice chi fa il medico e chi no. “Non mi tappa la bocca lei”: lo scontro tra Matteo Bassetti e Simona Ventura a Cartabianca VIDEO Tutto è iniziato quando Simona Ventura ha iniziato a parlare della sua esperienza con la malattia, che le aveva impedito la partecipazione a Sanremo: “Si sentono tante cose in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri a Cartabianca tra Matteoc’è stato quello che a Roma si chiama uno “scazzo”. Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e la show woman si sono confrontati per qualche minuto in maniera accesa su un tema a caso: ile come curarlo. Eha ricordato alla conduttrice chi fa il medico e chi no. “Non milalei”: lo stra Matteoa CartabiancaTutto è iniziato quandoha iniziato a parlare della sua esperienza con la malattia, che le aveva impedito la partecipazione a Sanremo: “Si sentono tante cose in ...

