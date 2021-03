Il Covid intacca le casse del Vaticano | il Papa taglia gli stipendi dei cardinali e dei capidicastero della Curia romana

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Francescoloo deie deiper far quadrare i conti del. Con entrate totali di 260,4 milioni di euro e uscite pari a 310,1 milioni di euro, la Santa Sede prevede un deficit di 49,7 milioni di euro nel 2021, “pesantemente influenzato dalla crisi economica causata dalla pandemia di-19”, come ha spiegato la Segreteria per l’economia. Per questo motivo Bergoglio è corso ai ripari “con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro” a tutti i dipendenti dello Stato più piccolo del mondo. Francesco ha disposto, dal 1° aprile prossimo, la riduzione del dieci per cento delloo dei...

