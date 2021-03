Il cestista Aradori negazionista del Covid: 'La dittatura mondialista mente sui vaccini' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli impietosi dati che registriamo ogni giorno non bastano a convincere tutti della tragica situazione che stiamo vivendo. Nuove voci contro la reale esistenza del virus provengono da Pietro Aradori, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli impietosi dati che registriamo ogni giorno non bastano a convincere tutti della tragica situazione che stiamo vivendo. Nuove voci contro la reale esistenza del virus provengono da Pietro, ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Il cestista Pietro Aradori e il post negazionista: «Emergenza sanitaria non esiste». Poi ritratta: «Mi vaccinerei oggi… - IlmsgitSport : Il cestista Pietro Aradori e il post negazionista: «Emergenza sanitaria non esiste». Poi ritratta: «Mi vaccinerei o… - ilmessaggeroit : Il cestista Pietro Aradori e il post negazionista: «Emergenza sanitaria non esiste». Poi ritratta: «Mi vaccinerei o… -