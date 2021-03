Il calcio brasiliano torna in esclusiva su Sportitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il grande calcio brasiliano torna su Sportitalia: a partire da questo weekend, il Carioca sbarca sul canale 60 DTT (560 HD). Le grandi si sfidano con una fase a gironi che darà accesso ai playoff finali, con semifinali e finalissima al Maracanà. Il Flamengo, di Diego Ribas da Cunha e dell’ex interista Gabigol, resta il favorito, ma se la vedrà col Vasco da Gama del talentuosissimo Talles Magno, attaccante classe 2002 già corteggiato dalle big europee. Occhio anche al Botafogo e al Fluminense, che ha in rampa di lancio gli under 17 più forti di tutto il Brasile, anima della nazionale di categoria. Si parte con Fluminense-Volta Redonda venerdì alle 21.00. Vasco-Madureira sabato alle 19.30. Settimana prossima, turno infrasettimanale, con il big match Fluminense-Vasco Da Gama mercoledì alle 19.00 e la sfida tra Flamengo e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il grandesu: a partire da questo weekend, il Carioca sbarca sul canale 60 DTT (560 HD). Le grandi si sfidano con una fase a gironi che darà accesso ai playoff finali, con semifinali e finalissima al Maracanà. Il Flamengo, di Diego Ribas da Cunha e dell’ex interista Gabigol, resta il favorito, ma se la vedrà col Vasco da Gama del talentuosissimo Talles Magno, attaccante classe 2002 già corteggiato dalle big europee. Occhio anche al Botafogo e al Fluminense, che ha in rampa di lancio gli under 17 più forti di tutto il Brasile, anima della nazionale di categoria. Si parte con Fluminense-Volta Redonda venerdì alle 21.00. Vasco-Madureira sabato alle 19.30. Settimana prossima, turno infrasettimanale, con il big match Fluminense-Vasco Da Gama mercoledì alle 19.00 e la sfida tra Flamengo e ...

Advertising

sportli26181512 : Neymar sbarca su Fortnite, l'annuncio della Epic Games: Il calciatore brasiliano sarà presente nel capitolo due del… - il_piccolo : È emerso in questi giorni che il fuoriclasse dell’Atalanta nato nella città di Gloria d’Oeste aveva un bisnonno ori… - sportli26181512 : Lazio, ricordi Mauricio? Oggi è una leggenda in Malesia: Il brasiliano ha trovato la sua dimensione in Asia: “Qui p… - ippoanto1962 : RT @GabriellaGabry0: Ritratto a matita? per il suo compleanno?????? a un grande campione brasiliano ??di calcio??? - Totalporn1 : RT @sportli26181512: Neymar, le modelle invitate al mega festino: Al party organizzato a Rio de Janeiro potrebbero arrivare da Miami Kiki P… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio brasiliano Prandelli, la tristezza e l'ipocrisia di questo Calcio ... ma è stato bollato col marchio d'infamia dopo la sfortunata spedizione al mondiale brasiliano , ... Un epilogo davvero strano ed ingiusto, per un uomo di calcio che mai aveva dato tanto confidenza alla ...

Lazio, ricordi Mauricio? Oggi è una leggenda in Malesia La Lazio è ormai un ricordo lontano, il brasiliano, 32 anni, è proiettato in avanti: "Qui sto cercando un altro titolo, il gruppo è motivato e concentrato. Combatteremo duramente per fare la storia", ...

Il calcio brasiliano torna in esclusiva su Sportitalia alfredopedulla.com Pescara, infortunio alla caviglia per Guth: salterà almeno Pisa e Monza GUTH PESCARA INFORTUNIO - Pessime notizie dall'allenamento odierno svolto in casa Pescara: Rodrigo Guth si è infortunato alla caviglia ...

Neymar arriva su Fortnite: pronta la skin nella sesta edizione "Il calcio è strategicamente molto importante per noi, perché siamo un gioco mondiale con un'enorme base di giocatori in Brasile, in Europa, dove il calcio non è solo uno sport, ma uno stile di vita", ...

... ma è stato bollato col marchio d'infamia dopo la sfortunata spedizione al mondiale, ... Un epilogo davvero strano ed ingiusto, per un uomo diche mai aveva dato tanto confidenza alla ...La Lazio è ormai un ricordo lontano, il, 32 anni, è proiettato in avanti: "Qui sto cercando un altro titolo, il gruppo è motivato e concentrato. Combatteremo duramente per fare la storia", ...GUTH PESCARA INFORTUNIO - Pessime notizie dall'allenamento odierno svolto in casa Pescara: Rodrigo Guth si è infortunato alla caviglia ..."Il calcio è strategicamente molto importante per noi, perché siamo un gioco mondiale con un'enorme base di giocatori in Brasile, in Europa, dove il calcio non è solo uno sport, ma uno stile di vita", ...