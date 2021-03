Il bollettino in Liguria | 420 nuovi casi su 4 777 tamponi Nuovo cluster nell’ospedale di Lavagna | Toti | “Provocato da operatori non vaccinati”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Amt amplia l’offerta del trasporto gratuito a chi si vaccina: “Non sarà solo per gli over 80 ma per tutti”

Ecco ildi oggi con tutti i dati ufficiali inviati da Regioneal ministero della Salute. N. B.: i responsabili di Alisa hanno comunicato che a partire dal 3 dicembre il ministero ...Covid,: ildi mercoledì 24 marzo Casi totali da inizio emergenza = 86.213 (+420) Attualmente positivi = 6.582 (+32) , di cui 660 ( - 9) in ospedale (di cui 63 in terapia intensiva /...Bollettino Covid-19, i contagi regione per regione Ecco i ... Sicilia: +765; Puglia: +1.709; Liguria: +420; Friuli Venezia Giulia: +762; Marche: + 632; Abruzzo: +329; Sardegna: +153; Provincia ...La Spezia, 24 marzo 2021 - Sono 420 i nuovi positivi al Covid in Liguria delle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi tuttavia salgono solo di 32 unità (a quota 6.582) perché nel conto bisogna ...