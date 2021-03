Il 24 marzo è il Gelato Day: qual è il gusto dell’anno e come gustarlo senza ingrassare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche il Gelato ha la sua giornata mondiale ed è l’unica che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato a un alimento. Il Gelato Day si celebra il 24 marzo da nove anni in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative che hanno lo scopo di diffondere la cultura del Gelato artigianale. Dieta e Gelato: 10 consigli per non ingrassare guarda le foto Il gusto dell’anno è… Una curiosità di questa Giornata del 24 marzo è il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche ilha la sua giornata mondiale ed è l’unica che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato a un alimento. IlDay si celebra il 24da nove anni in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative che hanno lo scopo di diffondere la cultura delartigianale. Dieta e: 10 consigli per nonguarda le foto Ilè… Una curiosità di questa Giornata del 24è il ...

Advertising

simasima0180 : RT @comristorazione: Fissata per il 24 marzo la nona edizione del Gelato Day - simasima0180 : RT @CCIAARIVLIG: via @ConfartiSv Sei un artigiano del #gelato? Partecipa il 24 marzo all' evento dedicato a te! info - simasima0180 : RT @RADIOBRUNO1: Il gusto di quest'anno è stato scelto dalla Spagna #gelato #GelatoDay #Spagna #RadioBruno #11marzo - vale1052007 : RT @BabboleoNews: Domani, 24 marzo si svolge la #giornata europea del #gelato artigianale con l'obiettivo di promuovere la #cultura e il co… - emiliaromagnago : Emilia Romagna il 24 marzo pronta a festeggiare il GELATO DAY -