Ignazio Moser, incidente per il fidanzato di Cecilia Rodriguez: viso insanguinato e lividi, le foto su Instagram (Di mercoledì 24 marzo 2021) Non perde certo il sorriso Ignazio Moser sebbene sui social in queste ore abbia sfoggiato i segni di quello che sembra essere stato un brutto infortunio. Così infatti Moser, fidanzato con Cecilia Rodriguez ormai da anni, si è mostrato sui social con un'evidente contusione al sopracciglio e il volto sporco di sangue. Ignazio Moser e l'incidente giocando a padel Non è stata un'inaugurazione sempre intoppi né senza qualche incidente di percorso per Ignazio Moser che ha dovuto fare i conti probabilmente con un brutto colpo sul viso nel corso della La grande sfida, una partita a Padel che si è tenuta al 21PadelArena in "famiglia", dal momento che a sfidare ...

