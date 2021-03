IFFHS: Barcellona miglior club del decennio, Juve sesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Barcellona in testa, di nuovo. L’IFFHS, federazione statistica della FIFA, ha stilato la classifica dei migliori club del decennio 2011-2020, incoronando i blaugrana come campioni per la seconda volta consecutiva dopo il “successo” nel decennio 2001-2010. Il Barcellona è risultato il club più forte per ben tre anni su dieci, anche se l’ultima volta risale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021)in testa, di nuovo. L’, federazione statistica della FIFA, ha stilato la classifica deidel2011-2020, incoronando i blaugrana come campioni per la seconda volta consecutiva dopo il “successo” nel2001-2010. Ilè risultato ilpiù forte per ben tre anni su dieci, anche se l’ultima volta risale L'articolo

Advertising

rtl1025 : ?? Classifica migliori club di calcio al mondo dell'ultimo decennio (2011-2020), secondo l'IFFHS (Fifa): 1 Barcel… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #IFFHS: #Barcellona miglior squadra del decennio 2011-2020, #Juventus sesta - sportli26181512 : #Governance #Notizie IFFHS: Barcellona miglior club del decennio, Juve sesta: Barcellona in testa, di nuovo. L’IFFH… - CalcioFinanza : #Barcellona miglior club del decennio secondo l'IFFHS, #Juve sesta. In totale, otto italiane presenti in classifica… - _marialucia_16 : RT @rtl1025: ?? Classifica migliori club di calcio al mondo dell'ultimo decennio (2011-2020), secondo l'IFFHS (Fifa): 1 Barcellona 2 Rea… -