Icardi | l' ex agente | Il Napoli ci contattò dopo una doppietta alla Juve

(Di mercoledì 24 marzo 2021)- " La prima società che mi chiamò per Mauro, quando eravamoSamp, è stata il. Era subitolache fece" . Ha esordito così Abian Moreno , ex...

Corriere dello Sport.it

Ha esordito così Abian Moreno , exdell'attaccante argentino del Psg, durante la trasmissione 'Calcio Napoli 24 Live'. Il procuratore che ha curato gli interessi diper oltre 10 anni, ...Calciomercato Napoli - Abian Moreno , exdell'attaccante del PSG Mauro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per ...NAPOLI - "La prima società che mi chiamò per Mauro Icardi, quando eravamo alla Samp, è stata il Napoli. Era subito dopo la doppietta che fece alla Juve". Ha esordito così Abian Moreno, ex agente ...L'agente del calciatore del Lecce, Pablo Rodriguez, parla dell'interesse dell'Inter. Ecco cosa ha detto Morano ...