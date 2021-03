I personaggi di Ginny & Georgia sono ispirati ad una storia vera? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora al primo posto tra le serie più viste su Netflix in Italia, Ginny & Georgia è arrivata sulla piattaforma con la fama di essere la nuova Gilmore Girls (e con tanto di citazione dell’iconica dramedy con Lauren Graham e Alexis Bledel già nel trailer), ma si è rivelata essere qualcosa di diverso in termini di temi e registri. Ginny & Georgia è la turbolenta storia di un’adolescente birazziale alle prese con una madre molto giovane e spregiudicata, una donna abituata a difendersi e soprattutto a scappare da situazioni terribili trascinando con sé in giro per gli Stati Uniti i suoi due figli. Evidentemente la storia della quindicenne Ginny (Antonia Gentry) e sua madre trentenne Georgia Miller (Brianne ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora al primo posto tra le serie più viste su Netflix in Italia,è arrivata sulla piattaforma con la fama di essere la nuova Gilmore Girls (e con tanto di citazione dell’iconica dramedy con Lauren Graham e Alexis Bledel già nel trailer), ma si è rivelata essere qualcosa di diverso in termini di temi e registri.è la turbolentadi un’adolescente birazziale alle prese con una madre molto giovane e spregiudicata, una donna abituata a difendersi e soprattutto a scappare da situazioni terribili trascinando con sé in giro per gli Stati Uniti i suoi due figli. Evidentemente ladella quindicenne(Antonia Gentry) e sua madre trentenneMiller (Brianne ...

Advertising

iamiikaz : RT @Acidella5: Non guardo molte serie tv, ma quelle che mi prendono mi fanno diventare un'addicted compulsiva, roba da stalkerare attori, l… - Acidella5 : Non guardo molte serie tv, ma quelle che mi prendono mi fanno diventare un'addicted compulsiva, roba da stalkerare… - ginny_skywalker : volevo fare 'chi sono miei 3 personaggi mcu preferiti' ma in realtà non lo so neanch'io - scarletxstark : @ginny_skywalker Ma come? Sono due personaggi di Twilight - DracarysInferno : @ginny_skywalker Sono due personaggi della serie di Twilight. -