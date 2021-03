I medici contrari alle vaccinazioni sono dei traditori e vanno cacciati, dice Matteo Bassetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova sempre più duro contro medici e infermieri che rifiutano il vaccino anti Covid. E’ ancora polemica sui sanitari che rifiutano il vaccino anti Covid. Una recente sentenza ha stabilito che il datore di lavoro può allontanare medici, infermieri e operatori sanitari no vax e sospendere lo stipendio. La sentenza ineriva al caso di due infermieri e otto operatori assistenziali che lavoravano in due case di riposo del Bellunese. Tuttavia – spiega Il Messaggero – ciò che manca è una normativa nazionale. E in questo clima di caos ogni Regione procede a modo suo. In Puglia, un’ordinanza regionale, permette di mettere in ferie forzate il personale sanitario che rifiuta di farsi vaccinare. Mentre nel Lazio questa ordinanza non c’è e i direttori delle aziende ospedaliere si limitano a spostare ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova sempre più duro controe infermieri che rifiutano il vaccino anti Covid. E’ ancora polemica sui sanitari che rifiutano il vaccino anti Covid. Una recente sentenza ha stabilito che il datore di lavoro può allontanare, infermieri e operatori sanitari no vax e sospendere lo stipendio. La sentenza ineriva al caso di due infermieri e otto operatori assistenziali che lavoravano in due case di riposo del Bellunese. Tuttavia – spiega Il Messaggero – ciò che manca è una normativa nazionale. E in questo clima di caos ogni Regione procede a modo suo. In Puglia, un’ordinanza regionale, permette di mettere in ferie forzate il personale sanitario che rifiuta di farsi vaccinare. Mentre nel Lazio questa ordinanza non c’è e i direttori delle aziende ospedaliere si limitano a spostare ...

borghi_claudio : Salvini sta ribadendo a @RaiPortaaPorta che siamo contrari a obbligo vaccinale per tutti, inclusi i medici. Ma non basterà. Non basta mai. - paesesovrano : Sempre più medici danno segnali contrari all’ideologia sanitaria dominante - adele_marinelli : @MMmarco0 Xo' ci sono genitori contrari alla DAD e alla chiusura delle scuole che inneggiano col forcone alla vacci… - il_brigante07 : RT @Patrizi66164836: @tonydelconte @silviacarducci5 @il_brigante07 Io temo che sarà proprio così! Dobbiamo renderci conto che molti medici… - Luciano06815942 : RT @sonoallergico: @Comemigirano - Perché ci sono meno interessi economici dietro - Perché i media non passano 24 dicendomi di assumerla -… -