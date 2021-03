I genitori separati potranno incontrare i figli minorenni a Pasqua? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli incontri tra genitori separati/divorziati e i figli minorenni coi quali non convivono saranno permessi anche a Pasqua nonostante il lockdown. Ma è necessario osservare le indicazioni governative ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli incontri tra/divorziati e icoi quali non convivono saranno permessi anche anonostante il lockdown. Ma è necessario osservare le indicazioni governative ...

