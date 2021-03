I bus della Raggi moltiplicati per la stampa. Maga Virginia è recidiva: lo stesso trucco tre anni fa (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando i bus non vanno a fuoco, diventano per Virginia Raggi una straordinaria occasione di propaganda elettorale. In vista delle elezioni di ottobre, la sindaca di Roma, ma chiamatela Maga Virginia, regala trucchi da illusionista. Nei giorni scorsi ha suscitato l’ilarità generale l’inaugurazione fasulla degli stessi autobus, in zone diverse della Capitale. La sindaca pentastellata, come se non avesse già abbastanza motivi di imbarazzo, aveva subito uno sbugiardamento Social da far arrossire un papavero. Repubblica ha documentato l’inaugurazione tarocca degli stessi autobus (numero di vettura inequivocabile) che aveva già presentato in altre occasioni pubbliche. Una figuraccia che neanche i più accaniti fan di Virginia avevano potuto negare. La Raggi e il bus che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quando i bus non vanno a fuoco, diventano peruna straordinaria occasione di propaganda elettorale. In vista delle elezioni di ottobre, la sindaca di Roma, ma chiamatela, regala trucchi da illusionista. Nei giorni scorsi ha suscitato l’ilarità generale l’inaugurazione fasulla degli stessi autobus, in zone diverseCapitale. La sindaca pentastellata, come se non avesse già abbastanza motivi di imbarazzo, aveva subito uno sbugiardamento Social da far arrossire un papavero. Repubblica ha documentato l’inaugurazione tarocca degli stessi autobus (numero di vettura inequivocabile) che aveva già presentato in altre occasioni pubbliche. Una figuraccia che neanche i più accaniti fan diavevano potuto negare. Lae il bus che ...

