Hood | Outlaws & Legends | un nuovo trailer mostra la multitalentuosa classe del Mystic

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo avercito abilità e gameplay nei panni del Ranger, dell'Hunter e del Brawler, Sumo Digital pubblica oggi unper un'altragiocabile in, ovvero il. Un tempo uomo di fede, ilsi è ora aizzato contro l'oppressione Reale ed è pronto a buttarsi nella mischia col suo flagello a lungo raggio, che gli permette di colpire a distanze differenti in maniera molto efficace. Oltre alle sue abilità nel corpo a corpo, ilriveste un importante ruolo di supporto potendo avvelenare gli avversari e curare gli alleati, oltre a poter utilizzare un'abilità che rende visibili nemici altrimenti fuori dalla propria visuale. Per chi non conoscesse ...

... Sumo Digital ha rivelato oggi, con un nuovo trailer gameplay in esclusiva per IGN , la quarta e ultima classe di personaggi che sarà disponibile nel suo prossimo& Legends , il titolo ...Stai guardando Pubblicità& Legends è un gioco PvPvE multiplayer basato sulle leggende di Robin. Tu e i tuoi allegri compagni avete il compito di rubare soldi dalla corona (lo 'sconto fiscale', come lo ...Sumo Newcastle confeziona un nuovo video di Hood Outlaws and Legends per presentare la classe personaggio del Brawler, l'Attaccabrighe ...Hood: Outlaws & Legends è un gioco PvPvE multiplayer basato sulle leggende di Robin Hood. Tu e i tuoi allegri compagni avete il compito di rubare soldi dalla corona (lo "sconto fiscale", come lo chiam ...