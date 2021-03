Hockey pista, Serie A1: Trissino-Valdagno, derby da pareggio! (Di giovedì 25 marzo 2021) Il posticipo della 23esima giornata della stagione regolare 2020/2021 della Serie A1 di Hockey pista si conclude con un pirotecnico pareggio. Il derby Trissino-Valdagno è infatti terminato col punteggio di 3-3. Al PalaDante è spettacolo vero: la doppietta di Garcia fa volare i padroni di casa, ma prima dell’intervallo gli ospiti raggiungono addrizzando le cose grazie alla risposta di Centeno. Al break è 2-2, ma nella ripresa c’è tempo per un altro scambio di cortesie sull’asse Pinto-De Oro, che fissa lo score sul 3-3 dando un punto a testa alle formazioni di De Gerone e Mir che consolidano così rispettivamente il terzo e il sesto posto in classifica. Hockey pista, Serie A1: tabellino di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Il posticipo della 23esima giornata della stagione regolare 2020/2021 dellaA1 disi conclude con un pirotecnico pareggio. Ilè infatti terminato col punteggio di 3-3. Al PalaDante è spettacolo vero: la doppietta di Garcia fa volare i padroni di casa, ma prima dell’intervallo gli ospiti raggiungono addrizzando le cose grazie alla risposta di Centeno. Al break è 2-2, ma nella ripresa c’è tempo per un altro scambio di cortesie sull’asse Pinto-De Oro, che fissa lo score sul 3-3 dando un punto a testa alle formazioni di De Gerone e Mir che consolidano così rispettivamente il terzo e il sesto posto in classifica.A1: tabellino di ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Hockey, per i Mastini concentrazione e nervi saldi per affrontare di nuovo l'Appiano Il punteggio della serie ritorna ad essere col doppio vantaggio per i gialloneri, che scenderanno in pista per chiudere il discorso qualificazione. Che l'Appiano sia tosto e difficile da affrontare ...

Hockey: Torna in pista la Blue factor Torna in pista la blue factor: al casa mora arriva l'sgs forte dei marmi per un match tutto da vivere Venerdì ..." il Forte è una squadra con molte individualità importanti e che gioca un ottimo hockey. ...

Hockey su pista serie A2 LA NAZIONE CN SPORT – Hockey, i Castelli Romani chiudono con 3 a 2 il campionato di Serie B Sabato 20 Marzo sulla pista di Civitavecchia i Castelli Romani hanno battuto per 3 reti a 2 i corsari di Riccione, chiudendo così all’ottavo posto il campionato di serie B di hockey in line. La [...] ...

La Valascia continuerà a vivere in un libro La Valascia continuerà a vivere in un libro. Dalle prime piste ricavate su campi da tennis al campo Cava, fino alla Valascia, la sua prima tribuna, la copertura. E poi […] ...

