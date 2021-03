Heidi Klum su Instagram posta una foto con la figlia Leni (Di mercoledì 24 marzo 2021) La top model Heidi Klum ha postato su Instagram una foto insieme alla primogenita Leni nata nel 2004. Nella foto le due donne appaiono senza trucco: «All natural», scrive la storica top model, ha scattato anche una foto in macchina. Al volante c’è la figlia Leni che prende lezioni di guida dalla mamma: «Saturday driving». Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 24 marzo 2021) La top modelhato suunainsieme alla primogenitanata nel 2004. Nellale due donne appaiono senza trucco: «All natural», scrive la storica top model, ha scattato anche unain macchina. Al volante c’è lache prende lezioni di guida dalla mamma: «Saturday driving».

Andrea_V_73 : '#HeidiKlum @heidiklum non teme le foto senza trucco: il selfie con la figlia #Leni' BARBARA ROSSETTI @IOdonna - TheAttitudeMag : RT @IOdonna: Heidi Klum non teme le foto senza trucco: il selfie con la figlia Leni - IOdonna : Heidi Klum non teme le foto senza trucco: il selfie con la figlia Leni - gaitokinoshita : la figlia di Heidi Klum è stupenda - cheroreowitz : @holy_norma una info che mi ha confusa ai livelli della storia matrimonio fra tipo dei tokio hotel e heidi klum -

