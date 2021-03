Harry, un nuovo impiego negli States: "Voglio lasciare un segno" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Principe Harry avrebbe trovato un nuovo impiego come dirigente di una startup della Silicon Valley. Il Principe Harry ha trovato lavoro in una startup di Silicon Valley su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Principeavrebbe trovato uncome dirigente di una startup della Silicon Valley. Il Principeha trovato lavoro in una startup di Silicon Valley su Notizie.it.

Non sbaglia mai un colpo Kate! Il capospalla stavolta non sembra essere un riciclo, ma un nuovo elemento del guardaroba.

