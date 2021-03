Harry cambia lavoro: stipendio da record? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo le partnership milionarie con Netflix e Spotify, il principe Harry ricoprirà presto un ruolo di prestigio e responsabilità a capo di una startup californiana. Il settore di riferimento è quello della salute mentale. Perché il tema sta così a cuore a Harry e a sua moglie Meghan? A quanto ammonterà il suo stipendio? Il principe Harry ha trovato il suo primo impiego lavorativo. Dopo alcune collaborazioni milionarie, come Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo le partnership milionarie con Netflix e Spotify, il principericoprirà presto un ruolo di prestigio e responsabilità a capo di una startup californiana. Il settore di riferimento è quello della salute mentale. Perché il tema sta così a cuore ae a sua moglie Meghan? A quanto ammonterà il suo? Il principeha trovato il suo primo impiego lavorativo. Dopo alcune collaborazioni milionarie, come Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

sweetomlnsn : @moonsatvrn @Harry_Styles ma cambia sempre il mio nome - _alwaysyouh_ : @zapomnieniia @Harry_Styles no dai non ci vuole molto, se magari smettesse di tagliare capelli con la stessa freque… - directixnerfusa : @lilspoonharree Zayn Harry Niall Louis Liam Boh l'ho fatta in base a questi 2/3 giorni, cambia quasi sempre la scaletta - sonita_tpwk : RT @seifigx: louis: 369 dark larries: ok allora 9+6+3 fa 18 se prendi in caso che Harry ha dieci dita e sommi gli addendi anche in un altr… - _marghes_ : RT @seifigx: louis: 369 dark larries: ok allora 9+6+3 fa 18 se prendi in caso che Harry ha dieci dita e sommi gli addendi anche in un altr… -