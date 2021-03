'Half-Life: Alyx segna la fine del limbo narrativo della serie' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Half-Life: Alyx è diventato un videogioco rivoluzionario per la realtà virtuale. Quello che è stato il primo titolo della serie dopo più di un decennio ha suscitato con motivi convincenti il desiderio dei fan di aspettarsi nuove esperienze legate a questo universo di Valve; tuttavia, e visti i retroscena, c'è anche motivo di credere che l'attesa prima di un eventuale Half-Life 3 possa essere ancora molto lunga. Ma Valve non vuole un altro "limbo narrativo". Attraverso un'intervista, Robin Walker, project leader in Half-Life: Alyx ha parlato del peso che ha lasciato questo lavoro. "Ci siamo resi conto che doveva essere qualcosa che contava", dice Walker in relazione alla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021)è diventato un videogioco rivoluzionario per la realtà virtuale. Quello che è stato il primo titolodopo più di un decennio ha suscitato con motivi convincenti il desiderio dei fan di aspettarsi nuove esperienze legate a questo universo di Valve; tuttavia, e visti i retroscena, c'è anche motivo di credere che l'attesa prima di un eventuale3 possa essere ancora molto lunga. Ma Valve non vuole un altro "". Attraverso un'intervista, Robin Walker, project leader inha parlato del peso che ha lasciato questo lavoro. "Ci siamo resi conto che doveva essere qualcosa che contava", dice Walker in relazione alla ...

Advertising

GamePlayFusi : RT @Eurogamer_it: #HalfLifeAlyx segna la fine di un limbo narrativo della serie. - Eurogamer_it : #HalfLifeAlyx segna la fine di un limbo narrativo della serie. - imhigh_on_life : @bloodyvangel Still feel degli half·alive (il video pure!) e tipo il 90% della discografia dei gorillaz - PCGamingit : Half-Life: Alyx celebra un anno con uno sconto del 40% - - EntropiaCosmica : RT @teoKrazia: Non so voi, ma dopo eoni che ne conosco i nomi a colpo d'occhio continuo a leggere Nintendo Sandwich (anziché Switch), DOOM:… -