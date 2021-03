“Haaland e Mbappè in Spagna per giocare a golf”. Tebas chiude la porta della Liga (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas dice la sua sul possibile arrivo in Spagna dei due giovani campioni. Erling Haaland e Kylian Mbappè, due dei talenti più cristallini dello scenario mondiale, fra i più credibili candidati a prendere il posto di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi negli anni a venire, quando l’età andrà inevitabilmente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidentespagnola Javierdice la sua sul possibile arrivo indei due giovani campioni. Erlinge Kylian, due dei talenti più cristallini dello scenario mondiale, fra i più credibili candidati a prendere il posto di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi negli anni a venire, quando l’età andrà inevitabilmente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Leohaamex10 : RT @GoalItalia: Haaland e Mbappè nella Liga? Il presidente Tebas la vede dura: 'Sì, per giocare a golf...' ?????? - Fantacalcio : Tebas: 'Haaland e Mbappé in Spagna? Sì, per il golf...' - mrandroid02 : Tebas: 'Haaland e Mbappé in Spagna? Sì, per giocare a golf...' - CinqueNews : Tebas chiude la porta ad Haaland e Mbappé: «In Spagna? Sì, per giocare a golf» - _itsashame : @ProffMilanismo @The__Musti @GFI65 si certo ahahah, avrebbe fatto comodo 3 anni fa, ora fa comodo a chi ha debiti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland Mbappè Tebas chiude la porta ad Haaland e Mbappé: "In Spagna? Sì, per giocare a golf..." Erling Haaland e Kylian Mbappè nella Liga? Uno scenario intrigante, una tentazione fortissima, ma al momento una pura e semplice suggestione. Il presidente Javier Tebas , intervenuto nel corso di una ...

Tebas: "Haaland e Mbappè in Liga? Per giocare a golf. L'addio di CR7..." Il presidente della Liga, Javier Tebas, parla del possibile arrivo nel campionato spagnolo di Mbappè e Haaland: le sue ...

Formazioni Champions League Ottavi di finale (a) 2020/2021 Infobetting Erlinge Kyliannella Liga? Uno scenario intrigante, una tentazione fortissima, ma al momento una pura e semplice suggestione. Il presidente Javier Tebas , intervenuto nel corso di una ...Il presidente della Liga, Javier Tebas, parla del possibile arrivo nel campionato spagnolo di: le sue ...