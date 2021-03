“Guerra Maria De Filippi-Barbara D’Urso, cosa c’è dietro”. Parla la talpa dalle stanze di Mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qualche settimana fa è scoppiata la bomba in casa Mediaset. A innescarla era stata la società Fascino di Maria De Filippi con un comunicato ufficiale e una frecciatina a Barbara D’Urso. Il caso era scoppiato dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso, durante l’intervista a Pietro Della Piane, fidanzato dell’opinionista del GF Vip Antonella Elia. L’attore, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island vip, aveva rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che ovviamente avevano creato un vero e proprio panico nel dietro le quinte di Live Non è la D’Urso e come riportato da DavideMaggio.it, dopo la bomba lanciata in diretta, era intervenuto in studio il direttore di rete, Giancarlo Scheri. Difatti, come ha svelato dal sito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qualche settimana fa è scoppiata la bomba in casa. A innescarla era stata la società Fascino diDecon un comunicato ufficiale e una frecciatina a. Il caso era scoppiato dopo la puntata di Live – Non è la, durante l’intervista a Pietro Della Piane, fidanzato dell’opinionista del GF Vip Antonella Elia. L’attore, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island vip, aveva rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che ovviamente avevano creato un vero e proprio panico nelle quinte di Live Non è lae come riportato da DavideMaggio.it, dopo la bomba lanciata in diretta, era intervenuto in studio il direttore di rete, Giancarlo Scheri. Difatti, come ha svelato dal sito ...

