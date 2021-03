Gruppo Volkswagen - Stati Uniti, respinta la causa da 750 milioni di dollari della Prevent (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Gruppo Volkswagen ha ottenuto un'importante vittoria nella contesa giudiziaria con la Prevent: la causa avviata negli Stati Uniti dalla società bosniaca, fornitore del costruttore tedesco, è stata respinta dal giudice federale del distretto orientale del Michigan, Bernard Friedman, per motivi procedurali. In particolare, per Friedman il caso rappresenta il prosieguo di un contenzioso già in corso dinanzi alle autorità giudiziarie della Germania, e pertanto è di competenza della magistratura tedesca. D'altro canto, il giudice statunitense ha sottolineato, nella sua sentenza, come la decisione della Prevent di chiedere un risarcimento davanti le autorità tedesche rappresenti "una prova forte di quanto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilha ottenuto un'importante vittoria nella contesa giudiziaria con la: laavviata neglidalla società bosniaca, fornitore del costruttore tedesco, è statadal giudice federale del distretto orientale del Michigan, Bernard Friedman, per motivi procedurali. In particolare, per Friedman il caso rappresenta il prosieguo di un contenzioso già in corso dinanzi alle autorità giudiziarieGermania, e pertanto è di competenzamagistratura tedesca. D'altro canto, il giudice statunitense ha sottolineato, nella sua sentenza, come la decisionedi chiedere un risarcimento davanti le autorità tedesche rappresenti "una prova forte di quanto ...

