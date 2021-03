Gravina: “Sono felice che l’Italia torni a giocare a Parma e in Emilia Romagna” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi al Teatro Regio si è svolto l’incontro “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti”, al quale hanno partecipato anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e tre campioni azzurri: Milena Bertolini, Gianluca Pagliuca e Gianfranco Zola. Queste le parole del presidente federale Gabriele Gravina: “Sono felice che l’Italia torni a giocare a Parma e in Emilia Romagna, una regione che come dice bene il suo slogan, sta facendo molto per lo sport e il calcio italiano. torniamo in un momento complesso per il sistema Paese, ma lo facciamo forti del ritrovato affetto di milioni di italiani che vedono nella Nazionale di Mancini un motivo di gioia, di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi al Teatro Regio si è svolto l’incontro “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti”, al quale hanno partecipato anche il presidente della RegioneStefano Bonaccini e tre campioni azzurri: Milena Bertolini, Gianluca Pagliuca e Gianfranco Zola. Queste le parole del presidente federale Gabriele: “chee in, una regione che come dice bene il suo slogan, sta facendo molto per lo sport e il calcio italiano.amo in un momento complesso per il sistema Paese, ma lo facciamo forti del ritrovato affetto di milioni di italiani che vedono nella Nazionale di Mancini un motivo di gioia, di ...

