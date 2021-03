Gravina: «Nazionale vuole contribuire alla ripresa del Paese» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parla del valore della maglia azzurra in questo periodo molto particolare: le sue parole Gabriele Gravina, nel corso dell’incontro online “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti” ha parlato del valore della Nazionale. «Ripartiamo in un momento difficile per tutto il sistema Paese ma forti di aver ritrovato l’affetto di milioni di italiani che vedono nella Nazionale di Mancini un motivo di gioia, coraggio, rinascita. Vogliamo contribuire alla ripresa dell’Italia anche dal punto di vista emotivo, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il calcio rappresenta una vera e propria terapia di contrasto alle delusioni, difficoltà, scoramento degli ultimi mesi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, parla del valore della maglia azzurra in questo periodo molto particolare: le sue parole Gabriele, nel corso dell’incontro online “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti” ha parlato del valore della. «Ripartiamo in un momento difficile per tutto il sistemama forti di aver ritrovato l’affetto di milioni di italiani che vedono nelladi Mancini un motivo di gioia, coraggio, rinascita. Vogliamodell’Italia anche dal punto di vista emotivo, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il calcio rappresenta una vera e propria terapia di contrasto alle delusioni, difficoltà, scoramento degli ultimi mesi». Leggi su Calcionews24.com

