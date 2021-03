Grave lutto nel mondo del cinema: muore un attore americano famosissimo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo del cinema piange la morte di un attore americano. Un lutto che ci ha colti all’improvviso. Scopriamo di chi stiamo parlando. Oggi, 24 marzo 2021, ci ha lasciati per sempre l’attore americano George Segal, all’età di 87 anni. Segal è stato un attore e musicista statunitense. Tra i suoi più grandi successi durante Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ildelpiange la morte di un. Unche ci ha colti all’improvviso. Scopriamo di chi stiamo parlando. Oggi, 24 marzo 2021, ci ha lasciati per sempre l’George Segal, all’età di 87 anni. Segal è stato une musicista statunitense. Tra i suoi più grandi successi durante

Christian De Sica colpito da un grave lutto: morta la sorella Emilia Christian De Sica in lutto, morta la sorella Emilia: 'Mi mancherai' Il noto attore e conduttore Christian De Sica in queste ore è stato colpito da un grave lutto di cui ha dato notizia lui stesso attraverso il suo profilo Facebook. Christian De Sica ha annunciato la morte della sorella Emilia , figlia che il padre Vittorio De Sica ha avuto dalla ...

Cosenza, il cordoglio per la scomparsa della mamma di Antonio Gatto Antonio Gatto, allenatore della Primavera del Cosenza, ha subito un grave lutto in famiglia. La madre, infatti, è scomparsa nelle scorse ore. Il club di Viale Magna Grecia ha voluto riservare al ...

