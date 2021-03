Gran Bretagna, Johnson blinda il paese: 'Chi esce pagherà 5mila sterline' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Regno Unito non vuole crepe nella fortezza che nel corso di un anno esatto, tra errori madornali e indiscutibili successi, ha costruito per proteggere la sua popolazione dalla pandemia. E quindi dà ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Regno Unito non vuole crepe nella fortezza che nel corso di un anno esatto, tra errori madornali e indiscutibili successi, ha costruito per proteggere la sua popolazione dalla pandemia. E quindi dà ...

Advertising

NicolaPorro : #Ricciardi straparlava di un 'azzardo' sui #vaccini, che gli inglesi avrebbero pagato caro. Il risultato? Guardate… - HuffPostItalia : Gran Bretagna, gli effetti della vaccinazione iniziano a vedersi: solo 17 decessi per Covid in un giorno - borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - ilmeteoit : #GRAN #BRETAGNA: #MULTE #SEVERISSIME per chi #LASCIA il #Paese SENZA #MOTIVO (VIDEO) - Gielle76 : RT @lubenasich: BoJo: il successo della campagna di vaccinazione in Gran Bretagna «è dovuto al capitalismo, è dovuto all’avidità, amici mie… -