Graduatorie ATA terza fascia: dove inserire il servizio docente, come viene valutato [Guida con immagini] (Di mercoledì 24 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia: è possibile inserire anche il servizio prestato in qualità di docente sia nelle scuole statali che in quelle non statali. Il punteggio varia in base al profilo professionale. L'articolo Graduatorie ATA terza fascia: dove inserire il servizio docente, come viene valutato Guida con immagini . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021)ATA: è possibileanche ilprestato in qualità disia nelle scuole statali che in quelle non statali. Il punteggio varia in base al profilo professionale. L'articoloATAilcon

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: dove inserire il servizio docente, come viene valutato [Guida con immagini] - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: come si compila la domanda, passo dopo passo. Dalla scelta della provincia al codice… - zazoomblog : Graduatorie ATA terza fascia: come si compila la domanda passo dopo passo. Dalla scelta della provincia al codice p… - CGILModena : ?? 3^ FASCIA ATA [22/3 - 22/4] Flc e Cgil Modena ti aiutano nella compilazione delle domande ? cos'è? La nostra guid… - scuolainforma : #Ata, istanze #graduatorie III fascia: la #scuola capofila -