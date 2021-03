Graduatorie ATA, presentazione domanda su Istanze online. Ad oggi nessuna proroga per titoli non conseguiti entro il 22 aprile (Di mercoledì 24 marzo 2021) Graduatorie terza fascia personale ATA per il triennio 2021/23: la finestra utile per l'inserimento della domanda è 22 marzo - 22 aprile 2021. Le date sono indicate dal Ministero con dm n. 50 del 3 marzo 2021, già pubblicato sul relativo sito e diramato a tutti gli Uffici Scolastici. L'istanza è attiva, e sono già state inoltrate circa 80mila domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021)terza fascia personale ATA per il triennio 2021/23: la finestra utile per l'inserimento dellaè 22 marzo - 222021. Le date sono indicate dal Ministero con dm n. 50 del 3 marzo 2021, già pubblicato sul relativo sito e diramato a tutti gli Uffici Scolastici. L'istanza è attiva, e sono già state inoltrate circa 80mila domande. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA, presentazione domanda su Istanze online. Ad oggi nessuna proroga per titoli non conseguiti entro i… - Escamotages : È stato pubblicato il bando per le graduatorie del personale ATA. La domanda può essere presentata entro il 22/4/2… - FLCCGIL : RT @CGILModena: ?? 3^ FASCIA ATA [22/3 - 22/4] Flc e Cgil Modena ti aiutano nella compilazione delle domande ? cos'è? La nostra guida ?? http… - BABYKissMe82 : @MIsocialTW Buongiorno. Per problemi tecnici del sito durante l’inserimento della domanda per le graduatorie ATA, a chi bisogna rivolgersi? - danieledieci : RT @CGILModena: ?? 3^ FASCIA ATA [22/3 - 22/4] Flc e Cgil Modena ti aiutano nella compilazione delle domande ? cos'è? La nostra guida ?? http… -