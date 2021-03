Advertising

zazoomblog : Serie A gli anticipi e i posticipi dalla 30a alla 34a giornata. Napoli-Inter 18 aprile alle 20:45 - #Serie… - Diego31883 : RT @GoalItalia: Ufficializzati tutti gli anticipi e posticipi della @SerieA dalla 30ª alla 34ª giornata ?? - leggoit : Calcio, gli anticipi e i posticipi dalla 30esima alla 34esima giornata - napolista : Gli anticipi e i posticipi del Napoli fino a maggio La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi dalla… - 100x100Napoli : Ufficiali le date dei recuperi di #JuventusNapoli e di #InterSassuolo, con gli anticipi ed i posticipi fino al 3 ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anticipi

Udinese Blog

L'ufficializzazione del recupero Inter - Sassuolo fissato per il 7 aprile ee i posticipi di 11ª e 12ª di ritorno. La Lega Calcio ha comunicato date e orari dei match dei due turni che seguiranno quello pasquale. Il recupero di Inter - Sassuolo, gara della 9ª di ...Commenta per primo La Lega Serie A ha comunicato le date eorari deglie posticipi delle prossime giornate di Serie A in programma dal 10 aprile e fino al 3 marzo. Spicca il posticipo Napoli - Inter domenica 18 aprile in programma alle 20.45 in ...Da poco comunicate attraverso il sito della Lega Serie A gli anticipi e i posticipi del campionato italiano dall’undicesima alla quindicesima giornata. Questi gli impegni della Fiorentina: 11/04/2021 ...SERIE A LAZIO ANTICIPI POSTICIPI – Sul sito ufficiale della Lega Serie A sono stati pubblicati gli anticipi e i posticipi fino alla quindicesima giornata di ritorno. Di seguito il calendario della Laz ...