Giornalista lo incalza | Bertolaso si scalda e lascia la diretta- VIDEO

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante un’intervista Guidoha perso la pazienza decidendo di abbandonare il collegamento in. Lalo stavando con domande sul caos vaccini in Lombardia. In Lombardia continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Bertolaso a Skytg24, laloe lui lascia lo studio - VIDEO Il consulente della Regione Lombardia per il piano vaccini Guido Bertolaso ha abbandonato l'intervista in diretta con la trasmissione Buongiorno ...... mentre era ospite a "Buongiorno" su SkyTG24 , non ha gradito una domanda dellaTonia ... "Io non ne ho trovata una di persona, verificheremo", loCartolano. Bertolaso a quel punto, ...ROMA (24 marzo 2021) - Il consulente della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha interrotto, stizzito, il collegamento con 'Buongiorno', in onda su SkyTG24. “Entro fine marzo pa ...Il commissario straordinario per la campagna vaccinale contro il Coronavirus in Lombardia perde la calma in televisione e abbandona il collegamento con SkyTg24 ...